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Экономика

Цена азербайджанской нефти выросла на 1,1%

First News Media11:33 - Сегодня
Цена азербайджанской нефти выросла на 1,1%

Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,99 или 1,3% — до $77,37.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $73,24.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,84 или 1,1% — до $74,92 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66). В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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