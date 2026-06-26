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Спецпредставитель НАТО обсуждает в Баку партнерство и вопросы региональной безопасности

First News Media12:47 - Сегодня
Спецпредставитель НАТО обсуждает в Баку партнерство и вопросы региональной безопасности

Развитие партнерства между НАТО и Азербайджаном, а также текущие вопросы региональной безопасности обсуждены на встречах находящегося в Баку спецпредставителя генсека альянса по Кавказу и Центральной Азии Кевина Хэмилтона с помощником президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и заместителями главы МИД АР Аразом Азимовым и Эльнуром Мамедовым.

Как сообщается на сайте Североатлантического блока, посол также представил обновленную информацию о подготовке к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре.

Хэмилтон подчеркнул важность региона Южного Кавказа и роль Азербайджана как надежного партнера НАТО. Он поприветствовал дальнейшие шаги в армяно-азербайджанском мирном процессе как ключевой фактор стабильности региона, признав прагматизм и конструктивный подход обеих сторон.

Спецпредставитель особо отметил многолетний вклад Азербайджана в дела Альянса, включая миссии и операции под руководством НАТО, и указал на текущую работу по финализации Программы индивидуально адаптированного партнерства (ITPP) между НАТО и Азербайджаном. Он также поприветствовал вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, равно как и поддержку, которую Азербайджан оказывает Украине.

Как отмечается на сайте НАТО, партнерство Альянса и Азербайджана охватывает как политический диалог, так и практическое сотрудничество по целому ряду направлений, в частности, в области военной оперативной совместимости, оборонного планирования и образования, а также противодействия гибридным угрозам.

В ходе своего визита спецпредставитель также встретился с азербайджанскими экспертами в области внешней политики и безопасности и представителями академических кругов.

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