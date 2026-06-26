В Киеве анонсировали новый обмен пленными между Украиной и РФ
Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться в ближайшие дни, сообщил руководитель Офиса украинского президента Кирилл Буданов.
«Даст Бог, увидите на днях обмен», - заявил он, общаясь со студентами Киево-Могилянской академии.
Напомним, что последний обмен между Украиной и Россией состоялся 5 июня - это был второй этап масштабного обмена в формате «1000 на 1000».
Домой вернулись 185 военных и один гражданский - бойцы ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, среди которых были находившиеся в плену еще с 2022 года.
Первый этап этого обмена состоялся 15 мая по договоренностям, достигнутым при посредничестве США. Тогда удалось вернуть 205 украинских защитников.
В целом, по подсчетам Офиса омбудсмена, Украина вернула из российского плена более 9 тысяч своих граждан, среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.
Источник: РБК-Украина