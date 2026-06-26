В Киеве анонсировали новый обмен пленными между Украиной и РФ

Новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться в ближайшие дни, сообщил руководитель Офиса украинского президента Кирилл Буданов.

«Даст Бог, увидите на днях обмен», - заявил он, общаясь со студентами Киево-Могилянской академии.

Напомним, что последний обмен между Украиной и Россией состоялся 5 июня - это был второй этап масштабного обмена в формате «1000 на 1000».

Домой вернулись 185 военных и один гражданский - бойцы ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, среди которых были находившиеся в плену еще с 2022 года.

Первый этап этого обмена состоялся 15 мая по договоренностям, достигнутым при посредничестве США. Тогда удалось вернуть 205 украинских защитников.

В целом, по подсчетам Офиса омбудсмена, Украина вернула из российского плена более 9 тысяч своих граждан, среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.

Источник: РБК-Украина