В ряде регионов Азербайджана ожидается усиление ветра

В Баку и ряде регионов Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

Как сообщает 1news.az, Национальная служба гидрометеорологии распространила предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 27 и 28 июня в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана. В связи с усилением ветра синоптики объявили желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

Согласно оранжевому предупреждению, наиболее сильный северо-западный ветер прогнозируется в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире, Гяндже, Агстафе, Газахе, Нафталане, Горанбое, Дашкесане, Нефтчале, Сальяне, Ширване, Шабране, Хызы и Гобустане. Ожидается, что скорость ветра в этих районах составит от 20,8 до 28,4 метра в секунду.

Для остальных регионов страны объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным Национальной службы гидрометеорологии, скорость северо-западного ветра там достигнет 13,9–20,7 метра в секунду.