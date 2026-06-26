Азербайджан направил в Армению очередной состав с нефтепродуктами - ФОТО

Сегодня из Азербайджана в Армению отправлены 971 тонна бензина и 467 тонн дизельного топлива.

Как сообщает Report, 18 вагонов бензина марки АИ-92 и 8 вагонов дизельного топлива отправлены со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении станции Бёюк-Кясик.

Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

Отметим, что до настоящего времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тыс. тонн дизтоплива, более 4 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

В то же время до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 34 тыс. тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречки и 414 тонн антрацита.