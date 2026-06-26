В столице прошли шествия в сопровождении военных оркестров - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

По случаю 108-й годовщины создания Вооруженных сил Азербайджанской Республики на различных улицах и проспектах столицы прошли шествия, организованные в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и наших шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

10:07

В Баку проходит шествие военнослужащих по случаю 108-й годовщины со дня создания Вооружённых сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает AПA, шествие проходит по центральным улицам и проспектам города в сопровождении военных оркестров.

Военнослужащие 26 июня с 10:00 до 12:00 пройдут шествием по следующим маршрутам:

I маршрут шествия: Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — Киноцентр «Низами» — проспект Нефтяников — площадь Азадлыг — Морской вокзал;

II маршрут шествия: Аллея шехидов — комплекс «Пламенные башни» — парк Чемберекенд — станция метро «Ичеришехер» — Крепостные ворота — Азербайджанский государственный кукольный театр — площадь Азнефть — памятник Бахраму Гуру;

III маршрут шествия: парк Г.Мусабекова — улица Абдуррагим бека Ахвердиева — проспект Гусейна Джавида — парк Гусейна Джавида — проспект Парламента — Аллея шехидов;

IV маршрут шествия: Спортивно-развлекательный центр «Olympic Star» — улица Самеда Вургуна — парк Офицеров — Бакинский государственный цирк — Дворец Гейдара Алиева — памятник Имадеддину Насими — проспект Нефтяников;

V маршрут шествия: памятник Нариману Нариманову — Центральный парк — Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр — Зимний парк — Дворец Гейдара Алиева — Центральный банк Азербайджанской Республики — торговый центр 28 Mall.