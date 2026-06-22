Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили развитие сотрудничества

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, основанных на дружбе, братстве и взаимном уважении. Было отмечено, что взаимные визиты на высоком уровне и политический диалог играют важную роль в расширении сотрудничества между двумя странами.

Министры обменялись мнениями о развитии взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, логистической, судоходной, гуманитарной и культурной сферах. Особое внимание было уделено укреплению региональной взаимосвязанности и эффективному использованию потенциала Среднего коридора.

Также стороны обсудили сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, подчеркнув важность продолжения взаимной поддержки на площадках ООН и других многосторонних структур.

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес. Стороны подтвердили намерение продолжать совместные усилия по дальнейшему развитию азербайджано-туркменских отношений в духе стратегического партнёрства и взаимной выгоды.