Президент Эквадора объявил официальный выходной в честь победы над Германией на ЧМ-2026

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил официальный выходной в честь победы эквадорской сборной над Германией (2:1) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Игра проходила на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступила Тори Пенсо из США.

На второй минуте счёт открыл нападающий сборной Германии Лерой Зане. На девятой минуте нападающий сборной Эквадора Нильсон Ангуло восстановил равновесие. На 77-й минуте нападающий Гонсало Плата вывел южноамериканскую команду вперёд.

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).