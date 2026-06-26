Во Франции число погибших на фоне аномальной жары достигло 55

Во Франции продолжает расти число погибших в результате утоплений, произошедших на фоне продолжающейся аномальной жары.

По последним данным, с начала периода экстремально высоких температур жертвами подобных происшествий стали уже 55 человек.

Об этом сообщила министр спорта Франции Марина Феррари, отметив, что власти не исключают дальнейшего увеличения числа погибших.

Одновременно с этим французская система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку из-за последствий жаркой погоды. По словам заведующего отделением неотложной помощи больницы Помпиду Филиппа Жювена, в последние дни в столичном регионе значительно увеличилось число экстренных обращений.

Он отметил, что медицинские службы работают на пределе своих возможностей, а часть пациентов погибает еще до прибытия в больницы.

«Люди умирают, не успев доехать до больницы. Даже отделения неотложной помощи с трудом справляются с большим потоком пациентов», — подчеркнул Жювен.

Тем временем во Франции продолжает действовать высокий уровень погодной опасности. В пятницу красный уровень был объявлен в 61 департаменте страны после недели аномальной жары, охватившей практически всю материковую часть Франции.

Согласно прогнозу национальной метеорологической службы Météo-France, в субботу наиболее высокий уровень опасности сохранится в 37 департаментах. Французские власти продолжают призывать население соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и внимательно следить за состоянием здоровья в условиях экстремально высоких температур.

Источник: BBC