СМИ: жену экс-президента Республики Корея осудили на семь лет
Ким Гон Хи, жену бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля, осудили на семь лет лишения свободы по очередному делу о коррупции.
Об этом сообщило агентство Yonhap.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что Ким Гон Хи получила дорогие подарки в виде ювелирных изделий от предпринимателей взамен на покровительство в кадровых и деловых вопросах.
Ранее в апреле суд второй инстанции ужесточил наказание для бывшей первой леди по другому делу о коррупции и мошенничестве, приговорив ее к четырем годам тюрьмы.
Судебная система в Республике Корея состоит из трех уровней, последний — Верховный суд.
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