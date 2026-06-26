СМИ: жену экс-президента Республики Корея осудили на семь лет

Ким Гон Хи, жену бывшего президента Республики Корея Юн Сок Еля, осудили на семь лет лишения свободы по очередному делу о коррупции.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что Ким Гон Хи получила дорогие подарки в виде ювелирных изделий от предпринимателей взамен на покровительство в кадровых и деловых вопросах.

Ранее в апреле суд второй инстанции ужесточил наказание для бывшей первой леди по другому делу о коррупции и мошенничестве, приговорив ее к четырем годам тюрьмы.

Судебная система в Республике Корея состоит из трех уровней, последний — Верховный суд.