Умер солист Blood, Sweat & Tears Клейтон-Томас

Канадский певец и солист американской группы Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас умер на 85-м году жизни.

Об этом сообщил телеканал CBC.

По его информации, о смерти артиста сообщила его PR-менеджер.

Известность музыкант приобрел в составе группы Blood, Sweat & Tears в конце 1968 года. Синглы You've Made Me So Very Happy, Spinning Wheel и And When I Die поднялись до второй строчки чарта Billboard. В марте 1970 года группа получила премию «Грэмми» в категории «Альбом года».

В 1972 году Клейтон-Томас начал сольную карьеру и совмещал ее с работой в коллективе. В 1996 году музыканта включили в Зал славы канадской музыки, а в 2010 году его именная звезда была установлена на «Аллее славы» в Торонто.