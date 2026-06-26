За пять месяцев в исправительных учреждениях зарегистрирован 31 брак

С начала года в исправительных учреждениях Азербайджана зарегистрирован 31 брак.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, за первые пять месяцев 2026 года в исправительных учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 31 заключение брака.

Об этом сообщили в Министерстве юстиций.

По информации ведомства, помимо регистрации браков, в исправительном учреждении № 4 Пенитенциарной службы в период с 1 января 2025 года по 1 июня 2026 года были зарегистрированы шесть рождений детей.

В Министерстве также привели статистику за прошлый год. Согласно официальным данным, в течение 2025 года в исправительных учреждениях страны было зарегистрировано 113 браков.