Армянская партия «Против всех» заявила о самороспуске 

Созданная в Армении в преддверии парламентских выборов 7 июня партия «Против всех» самораспускается, сообщил Pastinfo член данной политической силы Микаэл Наапетян.

По его словам, представители партии изначально заявляли о планах по ее роспуску, так как их объединила только повестка изменения «правил игры на выборах». «Вне зависимости от результатов выборов мы не собираемся использовать голоса людей, которые «против всех», и этот бренд - для наших политических амбиций», - заявил он.

Наапетян сообщил, что в ближайшее время будет организован процесс самороспуска партии.

На прошедших 7 июня парламентских выборах партия «Против всех» набрала 1,4497% голосов (21 181 голосов избирателей).