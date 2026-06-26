Урсула фон дер Ляйен посетит Баку и Ереван

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе посетит с визитом Азербайджан и Армению, сообщила глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо.

По ее словам, 1 июля глава Еврокомиссии прибудет в Баку, а следом отправится в Ереван.

Пиньо отметила, что визит в страны Южного Кавказа призван продемонстрировать стремление Евросоюза к укреплению партнерства в регионе и выразить поддержку ЕС в деле достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

«Мир, транспортная связанность и экономическая интеграция станут главными темами этого визита. Особое внимание будет уделено развитию транспортного сообщения между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией», - заявила она.

Европейские медиа уже охарактеризовали предстоящий визит как «путешествие по Шелковому пути». Источники говорят о планах обсудить в регионе «изменение баланса сил и транспортную связанность», значение которой усилилось из-за войны на Ближнем Востоке.

Источник: Report