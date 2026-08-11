Мирзоян и Сибига обсудили региональную ситуацию

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян провел первый после переизбрания телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ходе разговора Сибига поздравил Мирзояна с переназначением на должность.

Также отмечается, что собеседники разобрали вопросы двусторонней повестки и обменялись мнениями по поводу региональной ситуации и последних событий.

«У меня состоялся хороший разговор с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном», — сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы обсудили развитие украинско-армянских отношений и пути дальнейшего продвижения двустороннего диалога. Мы продолжили наши контакты на высоком уровне, которые состоялись также на саммите Европейского политического сообщества в Армении.

Мы обменялись мнениями о региональных событиях и важности стабильности и безопасности в наших регионах для общей европейской безопасности.

Мы договорились поддерживать тесный контакт и продолжать развивать украинско-армянское сотрудничество», — написал Сибига.