WSJ подсчитала сумму ущерба военной инфраструктуре США от ударов Ирана

Общий ущерб военным объектам и технике США на Ближнем Востоке в результате ответных ударов Ирана уже превысил $13 млрд.

Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание указывает, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля исламская республика нанесла свыше 2 тыс. ударов по объектам на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников. Ущерб был нанесен как минимум 20 связанным с США военным объектам на территории восьми стран. Кроме того, иранские ВС повредили или уничтожили порядка 42 американских летательных аппаратов, преимущественно крупных дронов, но речь также идет и об истребителях ВВС США.