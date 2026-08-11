Ереван не видит обратного пути в ОДКБ

Армения примет к сведению возможное решение о лишении ее права голоса в ОДКБ.

Об этом заявил журналистам глава комиссии парламента Армении по внешним связям Саркис Ханданян.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что вопрос о возможном ограничении полномочий Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите организации 11 ноября в Москве.

По словам Ханданяна, в позиции Армении ничего не изменилось, Ереван заморозил свое участие и не видит обратного пути.

«Мы будем следить за развитием ситуации, примем к сведению решение наших партнеров по ОДКБ. Не думаю, что есть причины или обстоятельства, которые заставят нас активизировать наше участие в организации», — сказал Ханданян.

На вопрос о возможности исключения Армении из организации Ханданян ответил, что тогда Ереван должен будет оценить и учесть это в будущих отношениях с членами ОДКБ.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за задолженности Армении по членским взносам в ОДКБ организация рассмотрит возможность применения статьи устава, регулирующей меры в отношении государств, не выполняющих свои обязательства.

Армения объявила о «заморозке» своего участия в ОДКБ в феврале 2024 года. Премьер-министр Никол Пашинян объяснил это тем, что, по мнению Еревана, союзники не выполнили обязательства по Договору о коллективной безопасности в отношении Армении в 2021–2022 годах.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Источник: Sputnik Армения