Как не стать жертвой мошенников при онлайн-покупках: Предупреждение МВД - ФОТО

Несмотря на регулярно проводимые разъяснительные мероприятия и многочисленные предупреждения, случаи, когда граждане Азербайджана становятся жертвами кибермошенничества при совершении онлайн-покупок, по-прежнему фиксируются.

В МВД отмечают, что проведённые расследования и поступающие обращения показывают, что кибермошенники создают фейковые страницы по продаже товаров, предлагая различную продукцию по привлекательным ценам.

После получения оплаты они прекращают связь с покупателем, блокируя его номер телефона и аккаунты в социальных сетях.

В целях предотвращения подобных случаев гражданам рекомендуется заранее проверять надёжность страниц по продаже товаров, с которыми они сталкиваются в интернете и социальных сетях, не заказывать товары у незнакомых и вызывающих недоверие лиц, а также проявлять особую осторожность в отношении предложений, предусматривающих предоплату.

Перед заказом товара и осуществлением оплаты важно проверить информацию о продавце, его контактные данные, а также подлинность представленной страницы.

«Не осуществляйте платежи через страницы и сайты, которым не доверяете или в подлинности которых не уверены. Не передавайте третьим лицам данные банковской карты, CVV/CVC-код, коды подтверждения, поступающие в SMS, и другие конфиденциальные сведения» - отмечают в МВД, подчеркивая, что при столкновении с фактами кибермошенничества следует незамедлительно обратиться по номеру «102» в МВД или на официальные страницы ведомства в социальных сетях.