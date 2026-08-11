Атака на саудовское судно в Баб-эль-Мандебском проливе: есть погибшие

Саудовское судно попало под ракетный обстрел в Баб-эль-Мандебском проливе, сообщает ISNA.

Отмечается, что саудовское коммерческое судно было атаковано ракетой при прохождении Баб-эль-Мандебского пролива.

По предварительным данным, удар был нанесен силами йеменской армии.

В результате инцидента погибли три члена экипажа — двое граждан Пакистана и один гражданин Индонезии.

Ранее представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на обстрел аэропорта Саны.