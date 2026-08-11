 В новой программе кабмина Армении отразят продолжение участия в ЕАЭС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В новой программе кабмина Армении отразят продолжение участия в ЕАЭС

First News Media13:20 - 11 / 08 / 2026
В новой программе кабмина Армении отразят продолжение участия в ЕАЭС

Программа нового правительства Армении будет включать в себя пункт о том, что страна продолжит оставаться членом Евразийского экономического союза.

Об этом заявил депутат фракции правящей партии "Гражданский договор" Саргис Ханданян на брифинге в парламенте.

"Как вы увидели, Армения приняла участие в Межправсовете ЕАЭС и представила свои позиции. Также во всех форматах ЕАЭС Армения принимает активное участие и вносит свой вклад, как в политическом плане, так и финансово <...>. Наш статус в ЕАЭС и продолжение членства были закреплены в предвыборной программе партии "Гражданский договор" и найдут отражение также в программе правительства", - сказал он.

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. При этом Пашинян утверждал, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно. Как отмечал президент России Владимир Путин, интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Ханданян повторил тезис о том, что он не может быть проведен до тех пор, пока "нет предмета референдума".

11 августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что Армении необходимо решиться на проведение общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или сохранении членства в ЕАЭС до декабря текущего года, когда вопрос о возможных дальнейших шагах в отношении Еревана будет обсуждаться на встрече глав государств - членов ЕАЭС.

Источник: ТАСС

Поделиться:
725

Актуально

Политика

Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе

Политика

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Азербайджана, Армении и США

Политика

Ильхам Алиев: Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и ...

Спорт

За Инфантино вступился Трамп: почему противники президента ФИФА не могут пойти ...

В мире

США сообщили о выводе из строя пытавшегося нарушить блокаду Ирана судна

Зеленский призвал США давить на Россию ради окончания войны

Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ

Иран передал США условия открытия Ормузского пролива

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Хантер Байден заявил об ухудшении состояния Джо Байдена из-за метастазов

ИИ впервые создал жизнеспособные вирусы, которых не существует в природе

Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем ПВО Patriot

Владимир Зеленский: первое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью

Последние новости

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Азербайджана, Армении и США

Сегодня, 00:20

США сообщили о выводе из строя пытавшегося нарушить блокаду Ирана судна

Сегодня, 00:00

Зеленский призвал США давить на Россию ради окончания войны

11 / 08 / 2026, 23:49

Президент: Нахчыван, Восточный Зангезур, Карабах должны развиваться на основе единой концепции

11 / 08 / 2026, 23:45

Ильхам Алиев: Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и Восточном Зангезуре

11 / 08 / 2026, 23:43

В Ордубадском районе планируется строительство гидроэлектростанции

11 / 08 / 2026, 23:42

В двух районах Баку ограничат подачу газа

11 / 08 / 2026, 23:40

Президент: У нас готов проект по строительству линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении

11 / 08 / 2026, 23:25

Президент Азербайджана: Мы хотим выйти на европейский рынок с электроэнергией

11 / 08 / 2026, 23:21

Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ

11 / 08 / 2026, 23:20

Ильхам Алиев: Нахчыван станет одним из незаменимых транспортных хабов

11 / 08 / 2026, 23:00

Президент: Многие международные структуры заинтересованы в Нахчыванском сегменте Азербайджанских железных дорог

11 / 08 / 2026, 23:00

Президент: Автомобильная дорога Горадиз-Агбенд практически готова

11 / 08 / 2026, 22:58

Президент: Создание Зангезурского коридора было нашей инициативой

11 / 08 / 2026, 22:58

Ильхам Алиев: Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе

11 / 08 / 2026, 22:35

Ильхам Алиев: Нахчыван подарил азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Великий лидер Гейдар Алиев

11 / 08 / 2026, 22:34

Президент: Самым благоприятным местом для производства солнечной электроэнергии на территории Азербайджана является Нахчыван

11 / 08 / 2026, 22:33

Президент: В нашем регионе Азербайджан входит в число редких стран, не имеющих проблем с электроэнергией

11 / 08 / 2026, 22:32

Президент: Нахчыванская Автономная Республика всесторонне развивается

11 / 08 / 2026, 22:31

В комплексе отдыха «Аджеми сейрангахы» в Нахчыване открыт памятник архитектору Аджеми Нахчывани

11 / 08 / 2026, 22:29
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10