В новой программе кабмина Армении отразят продолжение участия в ЕАЭС

Программа нового правительства Армении будет включать в себя пункт о том, что страна продолжит оставаться членом Евразийского экономического союза.

Об этом заявил депутат фракции правящей партии "Гражданский договор" Саргис Ханданян на брифинге в парламенте.

"Как вы увидели, Армения приняла участие в Межправсовете ЕАЭС и представила свои позиции. Также во всех форматах ЕАЭС Армения принимает активное участие и вносит свой вклад, как в политическом плане, так и финансово <...>. Наш статус в ЕАЭС и продолжение членства были закреплены в предвыборной программе партии "Гражданский договор" и найдут отражение также в программе правительства", - сказал он.

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. При этом Пашинян утверждал, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно. Как отмечал президент России Владимир Путин, интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС. Ханданян повторил тезис о том, что он не может быть проведен до тех пор, пока "нет предмета референдума".

11 августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что Армении необходимо решиться на проведение общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или сохранении членства в ЕАЭС до декабря текущего года, когда вопрос о возможных дальнейших шагах в отношении Еревана будет обсуждаться на встрече глав государств - членов ЕАЭС.

Источник: ТАСС