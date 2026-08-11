Суд Сирии приговорил Башара Асада к смертной казни

Суд в Сирии приговорил бывшего президента страны Башара Асада к смертной казни.

Суд признал его виновным в преступлениях против человечности, сообщает Сирийское арабское информационное агентство SANA.

Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года. После этого он покинул Сирию и вылетел в Россию, где получил убежище.

К власти в Сирии пришла вооружённая оппозиция. В переходный период страной руководит Ахмед аш-Шараа. Башар Асад возглавлял Сирию с 2000 года. Он занял пост президента после своего отца Хафеза Асада по итогам безальтернативного референдума. В ночь на 8 декабря 2024 года боевики вооружённой оппозиции вошли в Дамаск. Башар Асад покинул столицу на самолёте. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков тогда заявил, что Асад находится в безопасности в России.

Решение о смертной казни стало итогом рассмотрения дела сирийским судом, который признал бывшего президента виновным в преступлениях против человечности.