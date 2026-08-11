Против колониальной политики Франции принята «Кортская декларация»

С 7 по 9 августа в корсиканском городе Корте состоялся 44-й выпуск мероприятия «Международные дни», организованного политическим движением Nazione, выступающим за независимость Корсики.

Об этом сообщили в Бакинской инициативной группе (БИГ).

В мероприятии также приняли участие представители Международного фронта деколонизации, созданного в июле 2024 года в Баку при поддержке БИГ и объединяющего политические партии и движения, выступающие за независимость заморских территорий, находящихся под колониальным управлением Франции и Нидерландов.

По итогам мероприятия Международным фронтом деколонизации была принята «Кортская декларация».

В декларации отмечается, что на всех географически различных территориях, находящихся под управлением французского государства, применяются одни и те же механизмы колониальной эксплуатации, попирающие фундаментальные права и суверенитет коренных народов. Подчеркивается, что целенаправленная экономическая политика, проводимая официальным Парижем, приводит к безжалостной эксплуатации местных ресурсов, искусственному росту стоимости жизни на территориях и массовой безработице, вынуждая молодежь покидать родные края, эмигрировать или зависеть от социальных пособий.

Кроме того, указывается, что при прямом покровительстве и содействии французской судебной системы происходит изъятие земель местного населения, создаются условия для спекуляций в интересах иностранного капитала, а в целях изменения демографической структуры и превращения коренных народов в меньшинство на собственной родине планомерно продолжается «поселенческая колонизация».

Отмечается также, что французские власти применяют незаконную силу против мирных активистов и движений сопротивления, выступающих против колониализма, и подвергают их криминализации. Подчеркивается, что официальный Париж посредством судебных решений пытается замять серьезные экологические и гуманитарные скандалы, в частности связанное с опасным отравлением пестицидом хлордеконом дело, затронувшее десятки тысяч людей на Мартинике и Гваделупе, тем самым создавая атмосферу полной безнаказанности.

В декларации Международный фронт деколонизации требует от Франции немедленно прекратить попытки отрицать национальное и политическое существование этих народов посредством Буживальских соглашений в Новой Каледонии (Канаки), процесса Бово на Корсике и продолжающихся переговоров в других регионах, а также попытки низвести их до уровня просто бесправных «островных сообществ».

В декларации заявляется, что каждая из этих территорий является отдельной нацией, обладающей правом на самоопределение, основанным на международном праве и исторической легитимности.

Фронт, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 75/123, предусматривающую полную ликвидацию колониализма, заявляет о намерении расширить свои правовые, дипломатические и политические усилия на глобальном уровне для повторного включения заморских территорий, находящихся под французским колониальным управлением, в официальный список ООН несамоуправляющихся территорий, подлежащих деколонизации, и продолжить реализацию этой коллективной стратегии.