Пропустил удар, но забрал победу: Шарабутдин Магомедов вспомнил критический момент на UFC Fight Night

«Перед боем я повторял себе, что самое главное — не пропустить этот правый удар. Сейчас это звучит забавно, потому что в итоге я его всё равно пропустил».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, российский боец Шарабутдин Магомедов, ставший победителем боя турнира UFC Fight Night, проходящего на Национальной арене гимнастики в Баку.

По словам бойца, он изначально понимал стратегию соперника, который искал возможность нанести один сокрушительный удар справа.

Он отметил, что оппонент, почувствовав запах крови, сразу же бросился на добивание, однако эту агрессию удалось обернуть в свою пользу:

«Я старался использовать эти моменты в свою пользу. Продолжал работать снизу, выбрасывал локти и искал свободные зоны. В какой-то момент почувствовал, что восстановился и готов отвечать. Я начал работать агрессивнее, потому что мне очень хотелось чисто попасть по нему и проверить его челюсть своими ударами».