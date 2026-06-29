БГУ начинает подготовку специалистов в области искусственного интеллекта

С 2026/2027 учебного года на факультете прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) открывается магистерская программа по специализации «Искусственный интеллект» в рамках специальности «Компьютерные науки».

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе вуза.

В современную эпоху технологии искусственного интеллекта стали одним из главных факторов, влияющих на развитие мировой экономики, науки и общества. Ускорение процессов цифровой трансформации, обработка больших объемов данных, применение автоматизированных систем принятия решений и широкое использование интеллектуальных технологий значительно повысили спрос на высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта. В этой связи открытие специализации «Искусственный интеллект» в БГУ имеет большое значение как с научной, так и с социально-экономической точки зрения.

В настоящее время искусственный интеллект широко используется в здравоохранении, образовании, финансах, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, безопасности и других стратегических областях. Различные государственные и частные учреждения предпочитают использовать решения на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности своей деятельности. Эта тенденция наблюдается и в нашей стране, и прогнозируется, что потребность в профессиональных кадрах в области искусственного интеллекта в ближайшие годы еще больше возрастет. В такой ситуации одной из главных задач университетов является подготовка специалистов с современными знаниями и навыками, отвечающими требованиям рынка труда.

Факультет прикладной математики и кибернетики БГУ обладает прочной научно-методологической базой для реализации магистерской подготовки по направлению искусственного интеллекта. Математическое моделирование, методы оптимизации, теория вероятностей, статистический анализ, теория алгоритмов, программирование и информационные технологии, составляющие основу области искусственного интеллекта, тесно связаны с учебно-исследовательскими направлениями факультета. Открытие специализации «Искусственный интеллект» создаст условия для более эффективного использования существующего потенциала факультета и развития новых научных направлений.

Магистерская подготовка по искусственному интеллекту послужит укреплению инновационной экосистемы в стране, повышению конкурентоспособности научных исследований на международном уровне и расширению сотрудничества университета с промышленностью. Магистранты смогут более полно интегрироваться как в академическую деятельность, так и на рынок труда, приобретая знания и навыки в области машинного обучения, глубокого обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, интеллектуального анализа данных и других современных областях.

Таким образом, открытие специализации «Искусственный интеллект» в БГУ является стратегически важным шагом, отвечающим требованиям времени. Эта специализация внесет значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, реализацию стратегии цифрового развития страны, укрепление научно-исследовательского потенциала и более активное участие Азербайджана в глобальных процессах технологического развития.