Цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 1,2%

Цены на нефть снижаются, трейдеры ждут очередного раунда переговоров Ирана и США в Дохе и следят за ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $72,26 за баррель, что на 1,22% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок биржевого обращения августовских контрактов на Brent истекает во вторник. Котировка более активно торгуемых сентябрьских фьючерсов уменьшилась на 0,61%, до $73,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,95%, до $70,08 за баррель.