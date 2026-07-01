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Продолжился суд по уголовному делу бывшего председателя Управления Приморского бульвара

First News Media13:21 - Сегодня
Продолжился суд по уголовному делу бывшего председателя Управления Приморского бульвара

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления публичного юридического лица «Управление Приморского бульвара» Ильгара Мустафаева, его помощника Рашада Бадалова и директора ООО «GIRASOL» Фуада Бабаева, сообщает Trend.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям участникам заседания было объявлено о замене судьи Махиры Керимовой на судью Неймата Мамедова. Стороны против этого не возражали.

Судебный процесс продолжился допросом свидетелей.

Свидетель Айдын Алхасов в своих показаниях суду заявил, что лично знает Ильгара Мустафаева и сам обратился к нему по поводу работы. По словам свидетеля, сначала он работал мастером по ремонту используемых на бульваре велосипедов, а затем — механиком в гараже.

Выступивший на суде в качестве свидетеля Турал Мирзаев отметил, что знаком с обвиняемым Фуадом Бабаевым и передавал ему арендную плату за объекты на бульваре, что являлось поручением руководства.

Обвиняемый по делу Фуад Бабаев подтвердил, что знает свидетеля. Бабаев некоторое время работал в управлении кассиром, забирал полученные от Турала Мирзаева деньги и сдавал их в Управление Приморского бульвара. Свидетель сообщил суду, что после 2020 года денег Управлению больше не передавал.

Судебный процесс продолжится допросом свидетелей 10 июля.

Отметим, что на основании материалов, поступивших из Счетной палаты Азербайджанской Республики по результатам проверки деятельности публичного юридического лица «Управление Приморского бульвара», в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено расследование.

На основании собранных доказательств Ильгару Мустафаеву предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем в значительном размере), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР. Фуаду Бабаеву и Рашаду Бадалову предъявлены обвинения по статьям 179.4, 308.2 и 313 указанного Кодекса.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Ильгара Мустафаева избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении остальных лиц решением следственного органа — мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

В целях обеспечения возмещения установленного по делу материального ущерба наложен арест на имущество общей стоимостью более 11 миллионов манатов.

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