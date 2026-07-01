Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью ОАО «Азерипек» - ФОТО

30 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила ОАО «Азерипек», которое является одним из старейших промышленных предприятий Азербайджана и главных символов национального шелководства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейле Алиевой была предоставлена подробная информация о деятельности предприятия.

Было отмечено, что ОАО «Азерипек» имеет особое стратегическое значение для реализации последовательной государственной политики, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева для сохранения национального культурного наследия, развития традиционных ремесел, укрепления ненефтяного сектора и продвижения бренда Made in Azerbaijan на международном уровне. Предприятие с, более чем вековой историей, действующее в подчинении Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, и сегодня является единственным комбинатом в стране, где производится натуральный шелк.

ОАО «Азерипек» является не только производственным предприятием, но и стратегическим промышленным комплексом, выполняющим важную миссию по сохранению и передаче будущим поколениям богатых традиций шелководства, национальных ремесел и культурного наследия Азербайджана. Оставаясь верным принципам производства, основанного на экологически чистом, полностью натуральном сырье, предприятие вносит вклад в развитие зеленой экономики и достойно представляет азербайджанский шелк на мировых рынках.

Было отмечено, что благодаря деятельности ОАО «Азерипек» тысячи шелководов и фермеров в более чем 40 районах Азербайджана занимаются коконоводством, а на самом предприятии трудятся свыше 400 сотрудников. Предприятие вносит важный вклад в повышение занятости в регионах, развитие сельского хозяйства и формирование устойчивой цепочки создания стоимости в сфере шелководства.

В рамках визита Лейла Алиева посетила цех по переработке коконов, ткацкий цех и мастерскую, где бережно сохраняется национальное искусство создания кялагаи, включенное в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Она близко ознакомилась со всеми этапами производства натурального азербайджанского шелка, процессом сохранения и развития древних традиций ремесла с применением современных технологий.

Лейла Алиева искренне побеседовала с сотрудниками предприятия, высоко оценила их профессионализм и работу, проводимую в направлении сохранения национальных традиций шелководства, сфотографировалась с коллективом на память.

В заключение Лейле Алиевой был подарен кялагаи.

Этот визит, являясь очередным проявлением высокого внимания и уважения к национальному наследию Азербайджана, шелководческой промышленности и деятельности ОАО «Азерипек», обладающего вековыми традициями, расценивается как наглядный пример значения, придаваемого в нашей стране развитию национального производства, экологически чистой продукции и традиционных ремесел.