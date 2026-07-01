 93,6% респондентов положительно оценивают деятельность Президента Ильхама Алиева - ОПРОС | 1news.az | Новости
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93,6% респондентов положительно оценивают деятельность Президента Ильхама Алиева - ОПРОС

Фаига Мамедова16:53 - Сегодня
93,6% респондентов положительно оценивают деятельность Президента Ильхама Алиева - ОПРОС

Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики провело социологический опрос с целью изучения отношения граждан страны к деятельности Президента Ильхама Алиева в первой половине 2026 года, а также анализа динамики и тенденций в этой сфере.

Как сообщили в MEDİA, результаты опроса свидетельствуют о высоком уровне поддержки обществом политического лидерства и стратегической деятельности Президента Ильхама Алиева, передает 1news.az.

По итогам опроса, общий уровень доверия респондентов к Президенту Ильхаму Алиеву составляет 87,7 процента. Это говорит о том, что примерно 9 из каждых 10 человек в стране доверяют Президенту Ильхаму Алиеву.

Согласно итогам опроса, 93,6 процента респондентов положительно оценивают деятельность Президента.

Одним из наиболее сильных индикаторов, подтверждающих высокий уровень доверия и поддержки, является электоральное поведение граждан. Так, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то подавляющее большинство опрошенных - 91,5 процента - проголосовали бы на выборах за Президента Ильхама Алиева.

Анализ итогов опроса показывает, что высокий уровень доверия к Президенту сформировался не только на фоне репутации главы государства, но и в условиях сохранения внутренней стабильности в стране.

В этом смысле в общественном мнении Президент воспринимается как объединяющая фигура в рамках общенациональных интересов, а с точки зрения стабильности - как безальтернативный лидер: 81,9 процента респондентов считают Президента Ильхама Алиева безальтернативным политическим лидером. Такой подход наблюдается среди всех социально-демографических групп, участвовавших в опросе, и по сравнению с предыдущими периодами зафиксирован рост этого показателя.

Отмечается, что социологический опрос проводился 20–30 мая 2026 года методом очного интервью. В опросе приняли участие 1210 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Распределение респондентов по полу, возрастным группам, уровню образования и экономическим районам было определено пропорционально официальным статистическим показателям, обеспечена репрезентативность по населению.

Коэффициент погрешности составляет ±3%.

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