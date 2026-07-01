Глава Еврокомиссии опубликовала видеоролик, посвященный визиту в Азербайджа - ВИДЕО
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X опубликовала видеоролик, посвященный визиту в Азербайджан.
Представляем данную публикацию:
We support peace through connectivity.
The EU will invest up to €200 million in transport, energy & digital links across the region.
With this, we can leverage €2 billion in additional investment.
To build bridges between countries and people ↓ https://t.co/SNOemXDHn6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2026
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