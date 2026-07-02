По 46 адресам в Баку: устаревшие эскалаторы и травелаторы в переходах заменят на новые

По поручению президента Ильхама Алиева осенью этого года в наземных и подземных пешеходных переходах Баку будут обновлены эскалаторы и некоторые лифты, срок эксплуатации которых подошел к концу.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в рамках этих работ уже заказаны новые, устойчивые к различным погодным условиям эскалаторы производства известной финской компании «KONE», которая считается одним из ведущих мировых производителей в этой сфере. В настоящее время завод-изготовитель уже приступил к производству механизмов в соответствии с индивидуальными размерами и техническими характеристиками объектов. Начиная с октября-ноября текущего года их начнут доставлять в столицу и поэтапно устанавливать.

На основе жалоб, поступающих от жителей, планируется обновить в общей сложности 177 эскалаторов и 2 травелатора (бесступенчатые движущиеся дорожки для пешеходов) в наземных и подземных переходах по 46 адресам в разных частях столицы.

Отмечается, что данные эскалаторы и механизмы, которые сейчас находятся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), после обновления Исполнительной властью города Баку будут приняты обратно на баланс ведомства.