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В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

First News Media09:03 - Сегодня
В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;

11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

12. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

14. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

15. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

16. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20.

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