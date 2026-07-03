В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
12. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
14. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
15. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
16. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20.