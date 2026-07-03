Эмин Агаларов поздравил Лейлу Алиеву: «Спасибо за наших прекрасных детей» - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов поздравил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву с днем рождения.

«С днем рождения, дорогая Лейла! Желаю тебе, чтобы все задуманное обязательно сбывалось, крепкого здоровья и душевного тепла. Спасибо за наших прекрасных детей, за твою доброту, заботу и за то, что всегда поддерживаешь нас. Пусть впереди будет много счастливых моментов. Мы рядом» - пишет Э.Агаларов в социальной сети Instagram, делясь видео, в котором использованы кадры разных лет из личного архива.

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Сегодня день рождения Лейлы Алиевой