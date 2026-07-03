 Вагиф Мустафаев снимает в Узбекистане фильм о Молле Насреддине - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Вагиф Мустафаев снимает в Узбекистане фильм о Молле Насреддине - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:13 - Сегодня
Вагиф Мустафаев снимает в Узбекистане фильм о Молле Насреддине - ФОТО

В Узбекистане стартовал очередной этап съемок полнометражного художественного фильма «Molla Nəsrəddin: Çətin günlərimin dostu», сценаристом и режиссером-постановщиком которого выступает народный артист Азербайджана, известный кинорежиссер Вагиф Мустафаев.

Проект создается при поддержке Агентства кино Азербайджана, действующего при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA.

Съемки фильма планируется провести в шести тюркских государствах. Узбекистан стал пятой страной, где проходит работа над масштабным кинопроектом. Ранее съемочные этапы успешно завершились в Азербайджане, Турции, Туркменистане и Кыргызстане. После завершения съемок в Узбекистане творческая группа продолжит работу в Казахстане.

Продюсером фильма является Заур Дарабзаде, оператором-постановщиком - Вальдемар Шмидт, композитором - Полад Бюльбюльоглу.

Ниже представлены для просмотра кадры с первого съемочного дня фильма «Molla Nəsrəddin: Çətin günlərimin dostu» в Узбекистане.

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