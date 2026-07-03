На одной из главных дорог поселка Говсан впервые установлены светофоры - ФОТО

С целью повышения безопасности участников дорожного движения в Сураханском районе столицы, в поселке Говсан на улице Эльмана Гасымов, 16, установлены и введены в эксплуатацию новые светофоры.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

С учетом интенсивности транспортного потока на данном участке было установлено в общей сложности 4 светофора: 3 - типа «L» и 1 - типа «A». Благодаря вводу в эксплуатацию новых светофоров движение транспортных средств организовано на упорядоченной основе.

Кроме того, с учетом расположения в этом районе жилых домов, а также находящихся поблизости средней школы и детского сада, для безопасного перехода дороги пешеходами были созданы необходимые условия - светофоры оснащены пешеходными секциями.