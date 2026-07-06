Восьмой срок Дублина: с чем Ирландия возглавила Совет ЕС в 2026 году

Ирландия с начала текущего месяца в восьмой раз за свою историю заняла пост председателя в Совете Европейского Союза, приняв эти полугодичные полномочия в условиях глубоких структурных трансформаций объединения.

Официальный лозунг председательства - «Ní neart go cur le chéile» («В единении сила») - призван подчеркнуть приверженность Дублина консолидации европейских усилий. Для Ирландии данный период является важной институциональной вехой, позволяющей соотнести текущие вызовы с богатым историческим опытом ее прошлых председательств.

Начиная с дебютного 1975 года, когда Дублин инициировал проведение первого в истории официального заседания Европейского совета и продвинул создание Европейского фонда регионального развития, страна традиционно выступала эффективным брокером компромиссов. В 1996 году ирландское председательство заложило нормативную основу зоны евро, согласовав Пакт стабильности и роста, а в 2004 году успешно модерировало историческое «Большое расширение» ЕС с одновременным приемом десяти новых государств.

Тем не менее, ирландский опыт знает и институциональные пробуксовки. В ходе последнего председательства в 2013 году Дублин, несмотря на результативное согласование Семилетнего бюджета ЕС (MFF) и создание Единого надзорного механизма в банковской сфере, столкнулся с критикой из-за избыточного лоббистского давления со стороны крупнейших американских технологических корпораций (Apple, Google, Facebook), чьи штаб-квартиры расположены в Ирландии. Это привело к затягиванию и смягчению первоначальных регуляторных параметров Общего регламента по защите данных (GDPR), что до сих пор вызывает дискуссии в Брюсселе относительно способности Дублина сохранять полную беспристрастность в технологическом секторе.

В 2026 году ирландская программа структурирована вокруг трех равнозначных векторов: конкурентоспособность, ценности и безопасность, каждый из которых требует баланса между национальными экономическими интересами и общеевропейскими целями.

Европейская конкурентоспособность

Первый блок приоритетов сосредоточен на укреплении глобальной конкурентоспособности и экономической устойчивости Евросоюза. Основное аналитическое внимание Дублина направлено на ревизию регуляторной среды с целью снижения административного бремени, оптимизации бюрократических процедур и углубления Единого рынка. Будучи ключевым цифровым узлом Европы, Ирландия ставит перед собой задачу по форсированию потенциала ЕС в сфере облачных вычислений и искусственного интеллекта. Важным инфраструктурным аспектом программы является развитие цифровой связности, где ключевой акцент переносится на привлечение инвестиций в подводные телекоммуникационные сети, а также на обеспечение физической безопасности и устойчивости трансатлантических глубоководных кабелей. Экономическая повестка председательства ориентирована на увязку технологического суверенитета с долгосрочными климатическими обязательствами в рамках «зеленого» и цифрового переходов. Однако экспертное сообщество отмечает, что Дублину придется преодолевать скептицизм со стороны других столиц ЕС, опасающихся, что ирландское руководство может деликатно обходить жесткие антимонопольные меры против технологических гигантов ради сохранения собственных налоговых преимуществ.

Европейские ценности

Второй вектор ирландской программы посвящен защите и продвижению европейских ценностей, где ЕС стремится позиционировать себя в качестве принципиального глобального актора. Внутриполитическое измерение этого блока включает в себя безусловное поддержание верховенства закона и продвижение прав человека с особым упором на гендерное равенство, права женщин и права лиц, относящихся к ЛГБТК+. Институциональное укрепление демократических институтов планируется осуществлять через реализацию комплекса мер «Европейского щита демократии» (European Democracy Shield), сфокусированного на защите электоральных процессов от внешнего вмешательства, поддержке независимых медиа и повышении медиаграмотности, а также через внедрение Стратегии ЕС по поддержке гражданского общества. Важной нормативной задачей Дублина станет обеспечение сбалансированного применения Европейского акта о цифровых услугах (DSA) для создания прозрачной и безопасной онлайн-среды. На внешнеполитическом контуре Ирландия подтверждает преемственность курса ЕС на оказание всесторонней поддержки Украине и содействие долгосрочному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, включая деэскалацию гуманитарной катастрофы в секторе Газа и стабилизацию ситуации на Западном берегу реки Иордан. На треке расширения союза Дублин намерен форсировать завершение интеграционных переговоров с Черногорией и обеспечить измеримый прогресс в переговорных процессах с Албанией, Молдовой и Украиной.

Европейская безопасность

Третий стратегический блок охватывает вопросы европейской безопасности, разработка которых потребует от традиционно нейтральной Ирландии высокой дипломатической гибкости. Ключевой задачей на данном направлении выступает продвижение проекта новой Стратегии европейской безопасности и практическая имплементация мер, заложенных в Белой книге по вопросам европейской обороны и Дорожной карте оборонной готовности до 2030 года. Данный процесс предусматривает координацию усилий по реализации таких масштабных инициатив, как «Наблюдение за восточным флангом», «Европейская инициатива по защите от дронов», «Европейский воздушный щит» и «Европейский космический щит». Параллельно Дублин берет на себя обязательства по согласованию регламента о военной мобильности, реагированию на вызовы в сфере морской безопасности и защите критической инфраструктуры. В сфере внутренней безопасности приоритет отдается укреплению киберзащиты, противодействию гибридным угрозам, трансграничному сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью, нелегальной миграцией и незаконным оборотом огнестрельного оружия. Внешнеполитический аспект безопасности предполагает перезагрузку трансатлантического диалога путем выстраивания амбициозных торговых связей между ЕС и США, а также углубление партнерства с ООН, ОБСЕ и НАТО, что должно продемонстрировать способность Ирландии эффективно модерировать оборонную повестку без ущерба для своего особого суверенного статуса.

Взгляд в будущее

Восьмое председательство Ирландии открывает важную главу в истории ЕС. Прагматичный подход Дублина к экономике в сочетании с жесткой приверженностью демократическим ценностям и безопасности может придать Евросоюзу необходимый импульс. Удастся ли Ирландии доказать на практике, что «в единении сила» - покажут ближайшие полгода.