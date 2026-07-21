Слово, которое слышат: новый вес Азербайджана в ближневосточном уравнении

О том, что Израиль заморозил движение к признанию так называемого «геноцида армян», известно уже неделю. 13 июля Кнессет приостановил рассмотрение вопроса, и мы, как и другие издания, писали об этом.

Но тогда история сводилась к факту: единогласно одобренная кабинетом инициатива до парламентского голосования так и не дошла. Причины назывались обтекаемо — региональная напряжённость, охлаждение отношений с Анкарой, нежелание Баку.

Публикация Haaretz от 19 июля добавляет к этой картине то, чего в ней не хватало, — процедуру. И именно процедура, а не сам факт отступления, заслуживает внимательного прочтения. Потому что за сухой хроникой решений проступает нечто более важное, чем судьба одной декларации.

Что нового

Инициативу о признании, по данным издания, продвигал глава израильского МИД Гидеон Саар. Остановил её лично премьер-министр Биньямин Нетаньяху — и остановил после того, как к его канцелярии обратился помощник Президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, действовавший от имени главы государства. Дальше, как пишет Haaretz, израильская сторона уведомила Баку: вопрос снят с повестки Кнессета и на голосование перед летними каникулами вынесен не будет.

Всё это — свидетельство неназванного израильского источника, а не подтверждённая официально позиция; публично в самом Израиле высказываются осторожнее, говоря лишь о «переносе» на фоне непростой обстановки.

Но показательно, что даже в самой сдержанной версии событий Баку остаётся действующим фактором — расходятся лишь формулировки и градус, а не суть.

Ценность этой детализации в том, что она переводит сюжет из плоскости оценок в плоскость наблюдаемых фактов. Ещё недавно в беседе с 1news.az почётный посол «Сохнута» в Азербайджане Роман Гуревич говорил о заморозке как о «пока официально не подтверждённой информации», а само решение о признании называл продуктом предвыборной конъюнктуры — «абсолютно конъюнктурным, поспешным решением». То был взгляд союзника изнутри, оценка. Haaretz дал то, что эту оценку подкрепляет фактурой: конкретную цепочку, в которой ясно видно, кто, к кому и с каким результатом обратился.

Кто здесь субъект

Разложим эпизод на роли — и он скажет точнее любого комментария.

Чтобы развернуть единогласное решение целого кабинета министров, хватило одного обращения из Баку. Не ультиматума, не публичной кампании, не пересмотра контрактов — телефонного разговора. И то, что позицию Азербайджана учли на самом высоком уровне, там, где отменяют уже принятые правительством решения, — это и есть настоящий сюжет. Вопрос ведь не в том, что Израиль передумал. Вопрос в том, почему слово Баку сегодня весит так много.

Ответ кроется в асимметрии ставок. Для Израиля Азербайджан — партнёр совсем не рядовой: значимая доля израильского нефтяного импорта, плотное взаимодействие в сфере безопасности, стратегическое соседство с Ираном. И чем дольше тлеет иранская эскалация, тем дороже это партнёрство стоит.

На другой чаше весов — символическая резолюция о событиях столетней давности, не сулящая Израилю ничего осязаемого. При таком раскладе исход был написан заранее: осложнения с Баку обходятся куда дороже непринятой декларации.

За этой арифметикой стоит фигура, без которой она не сложилась бы. Обращение исходило от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева — лидера, под чьим руководством страна прошла путь от регионального участника к самодостаточной средней державе с собственной, неподведомственной чужим столицам линией.

Именно этот накопленный за годы авторитет и превращает звонок из Баку в аргумент, который слышат: за ним — репутация государства, чьё слово подкреплено делом, и лидера, привыкшего вести дела с позиции силы и доводить начатое до результата. Не случайно эта же логика легла в основу нашего разбора «от регионального игрока к самодостаточной средней державе»: субъектность в региональной политике измеряется не громкостью заявлений, а способностью влиять на решения других.

Заморозка израильской резолюции — как раз такое влияние, зафиксированное в чужой парламентской хронике.

Инструмент, а не убеждение

Есть и второй слой — природа самого признания. Здесь важно не сбиться в терминах: разменной ценностью обладало не прошлое, а его дипломатическое признание, политико-правовой акт, квалификацию которого Баку и Анкара оспаривают.

Именно этим актом Израиль и оперировал как рычагом. По собственной трактовке Haaretz, подлинными адресатами июньского решения были вовсе не Ереван и не «историческая справедливость», а Анкара и Вашингтон — на фоне глубокого кризиса израильско-турецких отношений и торга вокруг возможной поставки Турции американских истребителей. Карту достали, когда она была нужна в чужой игре, и убрали, едва она начала мешать. У инструмента, который так легко и вынимается, и прячется обратно, нет под собой прочной ценностной опоры; это была тактика, а не позиция.

«Нельзя использовать историческую боль в сиюминутной политической конъюнктуре», — говорил в интервью нашему изданию Гуревич. Новая фактура эту инструментализацию и обнажает — только теперь видна её механика.

И где в этой конфигурации Армения?

Остаётся вопрос, без которого картина неполна. Если Азербайджан здесь субъект, а признание — инструмент, то кто Армения?

Ответ отрезвляющий: сторона, вокруг чьих интересов всё вращается — и без чьего участия всё решается. На входе резолюцию затевали ради Анкары и Вашингтона, а не ради Еревана. На выходе замораживали ради Баку. Ни в один момент армянская сторона не была участником сделки; её собственный, коренной сюжет разыграли третьи стороны в своих целях. Это и есть положение объекта — тема о тебе, действие вокруг тебя, а субъектности в происходящем нет.

Единственное, что можно занести Еревану в актив, — сдержанность: армянское руководство не стало праздновать израильское признание, разглядев и его адресность, и его цену. Позиция слабая, но не бессмысленная — попытка не превратиться в чужую декорацию. И на общем фоне она лишь резче высвечивает главное: даже собственная историческая травма Армении обернулась в этой партии разменной картой в чужих руках, а не её политическим капиталом.

Итог: что в остатке?

Взятая сама по себе, заморозка парламентской резолюции — эпизод проходной. Но прочитанная через механику, которую раскрыл Haaretz, она превращается в точный замер расстановки сил — и замер этот однозначен.

В региональном уравнении появилась величина, с которой сверяются теперь и Израиль, и Анкара, и — через них — Вашингтон. Азербайджан подошёл к моменту, когда ему не нужно повышать голос, чтобы быть услышанным: достаточно обозначить позицию, и она меняет повестку чужого парламента. Это качественно иной статус — не проситель и не объект чужих расчётов, а сторона, чьё мнение закладывают в уравнение заранее, чтобы потом не пришлось отыгрывать назад.

За этой переменой — последовательная линия, которую годами выстраивал Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, разговаривающий с партнёрами на равных и никому не делегирующий право решать за себя. История с израильской резолюцией лишь сделала её зримой. И подлинная новость здесь — не судьба декларации в Кнессете, а то, что один звонок из Баку оказался весомее единогласного решения правительства другого государства. Ещё несколько лет назад такое трудно было бы вообразить.

Сегодня это — рабочая реальность региона.

Политический отдел 1news.az