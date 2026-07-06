После рекордной жары: Южную Европу охватили масштабные лесные пожары

Южная Европа столкнулась с масштабной волной лесных пожаров, охватившей сразу несколько стран.

Наиболее сложная ситуация складывается в Португалии, Испании, Франции и Греции, где огонь уничтожил уже более 190 квадратных километров природных территорий, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

По данным местных властей, борьбу с возгораниями ведут сотни пожарных при поддержке авиации. Таким образом, из-за высокой температуры воздуха, сильного ветра и продолжительной засухи распространение огня остается крайне быстрым, что значительно осложняет работу экстренных служб.

Стоит отметить, что особенно тяжелая обстановка наблюдается на юго-западе Франции в районе Перпиньяна. Там около 700 пожарных и специализированная авиация пытаются локализовать крупный лесной пожар, который охватил труднодоступную местность. За сутки площадь возгорания увеличилась почти втрое и достигла 46 квадратных километров. Так, в результате происшествия пострадали один пожарный и один местный житель, а более десяти тысяч человек были эвакуированы.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни ситуация может ухудшиться. В отдельных районах Южной Европы температура воздуха вновь приблизится к отметке 40 градусов Цельсия, что создает дополнительные условия для возникновения новых очагов возгорания.

Нынешняя волна пожаров последовала вскоре после рекордной июньской жары, которая стала одной из самых интенсивных за всю историю наблюдений в Европе. По оценкам специалистов, экстремальные температуры сопровождались тысячами случаев избыточной смертности.

Научная группа World Weather Attribution пришла к выводу, что столь масштабная жара была бы практически невозможна без влияния антропогенного изменения климата. Исследователи отмечают, что повышение средних температур увеличивает продолжительность засушливых периодов, снижает влажность почвы и растительности и тем самым значительно повышает вероятность возникновения крупных лесных пожаров.