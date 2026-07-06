В Баку мужчина с целью шантажа продемонстрировал директору откровенные фотографии преподавателя

В Баку 29-летний Казым Гусейнов (имя и фамилия изменены - прим. ред.), занимающийся извозом, шантажировал свою пассажирку, с которой ранее познакомился во время поездки.

По данным Qafqazinfo, после знакомства Казыма с Лалой (имя изменено -прим. ред.), работающей учителем английского языка в одной из школ-лицеев, между ними завязались романтические отношения.

В материалах дела указано, что изначально молодых людей связывали близкие отношения, и они даже планировали пожениться. Однако со временем их чувства переросли во взаимную неприязнь.

Согласно обвинительному заключению, Казым потребовал у Лалы 50 тысяч манатов. В случае отказа он пригрозил распространить её компрометирующие фотографии, которые хранил в своем телефоне. Дело дошло до того, что обвиняемый явился в лицей, где работала женщина, и показал директору их совместные снимки неэтичного характера.

В ходе следствия директор учебного заведения дал показания. По его словам, Казым заявил, что располагает непристойными фотографиями учительницы Лалы и опубликует их, если она не выполнит его требования.

Спустя некоторое время он прислал её полуобнаженные снимки на номер горячей линии лицея. Сразу после этого инцидента Лала написала заявление и уволилась по собственному желанию.

После жалобы потерпевшей К.Гусейнов был оперативно задержан сотрудниками полиции. Ему было предъявлено обвинение по статье «Вымогательство путем угрозы» (шантаж). Лала подтвердила все факты, однако Казим в суде своей вины в шантаже не признал. В своих показаниях обвиняемый утверждал, что лишь просил у Лалы в долг 100 манатов.

В итоге Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Казыма Гусейнова виновным по всем пунктам обвинения.

Согласно приговору, подсудимый приговорен к 6 годам лишения свободы.