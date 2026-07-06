Москва рассчитывает, что новый кабмин Армении обеспечит развитие отношений с РФ - Мишустин

В России рассчитывают, что новое правительство в Армении, сформированное по итогам состоявшихся в стране выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном.

В Москве ожидают, что двусторонние отношения будут развиваться в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Мишустин подчеркнул, что это первый зарубежный визит Пашиняна после состоявшихся парламентских выборов в Армении.

Источник: Sputnik Армения