Москва рассчитывает, что новый кабмин Армении обеспечит развитие отношений с РФ - Мишустин
В России рассчитывают, что новое правительство в Армении, сформированное по итогам состоявшихся в стране выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений.
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном.
В Москве ожидают, что двусторонние отношения будут развиваться в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга.
Мишустин подчеркнул, что это первый зарубежный визит Пашиняна после состоявшихся парламентских выборов в Армении.
Источник: Sputnik Армения
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