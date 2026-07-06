СМИ: Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть для Азии

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко понизила отпускные цены на свою нефть для Азии на август.

Это рекордное за 25 лет снижение, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании.

Согласно этим сведениям, стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей опустилась на $11 за баррель, что ниже регионального эталонного показателя - $1,5. Как отмечает Bloomberg, скорректированная цена на Arab Light значительно ниже прогнозируемой, трейдеры ожидали снижение на $8 за баррель.

2 июля Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих морские перевозки, сообщило, что Саудовская Аравия отправила через Ормузский пролив крупнейшую за четыре месяца партию нефти.