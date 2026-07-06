Устанавливается объем ущерба, нанесенного автозаправочной станции SOCAR в Украине, подвергшейся дроновой атаке

Устанавливается объем ущерба, нанесенного в результате удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил России по автозаправочной станции SOCAR в Украине.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в компании SOCAR Energy Ukraine.

Было отмечено, что вечером 5 июля автозаправочная станция SOCAR, расположенная в Николаевской области, подверглась атаке 3 дронов, в результате чего произошел взрыв. Начаты работы по восстановлению автозаправочной станции.

Напомним, что летом прошлого года в результате взрывов, произошедших в селе Березина Житомирской области Украины, двум автозаправочным станциям, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine, также был нанесен серьезный ущерб.

Кроме того, в ночь на 8 августа Вооруженные силы России атаковали нефтебазу SOCAR, расположенную в Одесской области Украины, беспилотными летательными аппаратами типа «Шахед». В результате ударов БПЛА возник пожар, четыре человека получили тяжелые ранения.