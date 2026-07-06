Пашинян надеется на разрешение вопросов с РФ в конструктивном ключе

Армения по итогам переговоров с РФ рассчитывает разрешить имеющиеся между сторонами вопросы в конструктивном ключе.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на переговорах в Екатеринбурге с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

«Конечно же, как я уже сказал, мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы и нюансы. Надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы», - сказал армянский премьер.

Источник: ТАСС