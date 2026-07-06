Пашинян надеется на разрешение вопросов с РФ в конструктивном ключе
Армения по итогам переговоров с РФ рассчитывает разрешить имеющиеся между сторонами вопросы в конструктивном ключе.
Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на переговорах в Екатеринбурге с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
«Конечно же, как я уже сказал, мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы и нюансы. Надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы», - сказал армянский премьер.
Источник: ТАСС
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