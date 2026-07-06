Писториус против передачи секретных данных партии АдГ в случае ее победы на выборах

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у него вызывает тревогу, что если на земельных выборах в Саксонии-Анхальте и Мекленбурге - Передней Померании победят политики из ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и займут там посты премьер-министров, то к ним в руки может попасть засекреченная информация об объектах бундесвера.

Об этом Писториус рассказал в интервью газете Bild am Sonntag.

«Мы уделяем пристальное внимание вопросу о том, кому мы можем предоставить доступ к секретной информации. Мы уже занимаемся этим. Мы обязаны это делать, потому что речь идет о безопасности нашей страны», - подчеркнул Писториус.

Он подверг критике заявления ряда политиков из «Альтернативы для Германии». «Достаточно только послушать публичные высказывания многих-многих представителей АдГ. Их близость к Путину невозможно не заметить. Также есть предположение, что они получают финансирование из России. Очевидно, что этого не должно произойти», - отметил он, говоря о передаче засекреченных сведений.

То, что на выборах в Саксонии-Анхальте 6 сентября АдГ может получить абсолютное большинство, вызывает у него «самую глубокую озабоченность».

«АдГ не оставляет никаких сомнений относительного того, что она намерена сделать с нашей демократией. Поэтому это был бы очень-очень плохой знак. Мы должны быть готовы действовать в этой ситуации еще более решительно и противостоять этому», - подчеркнул Писториус.

Отдельно министр обозначил сроки потенциальной угрозы для европейской безопасности со стороны Кремля. «Мы исходим из того, что в 2029 году наступит момент, когда он (президент РФ Владимир Путин - ред.) сможет предпринять по крайней мере частичное нападение на территорию НАТО. Сделает ли он это, мы не знаем», - подчеркнул политик.

4 июля сопредседатель АдГ Алис Вайдель заявила о претензиях этой ультраправой партии на лидерство в ФРГ. «Мы - новая народная партия в Германии», - выразила она мнение в своей речи на партийном съезде в Эрфурте. По ее словам, АдГ к настоящему моменту стала «политическим лидером на федеральном уровне», и в ряде федеральных земель страны является «сильнейшей или второй по силе политической партией».

Источник: DW