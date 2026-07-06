Бунт в тюрьме: 25 человек погибли в ходе столкновений, 100 ранены
На Шри-Ланке в ходе столкновений между заключенными одной из тюрем погибли 25 человек, еще около 100 получили ранения.
По информации Reuters, беспорядки произошли в исправительном учреждении в прибрежном городе Негомбо, в 35 километрах от фактической столицы Коломбо.
О причинах произошедшего пока не сообщается. Источники агентства в полиции сообщили, что в тюрьме все еще идет зачистка, а медики и сотрудники администрации пытаются установить личности погибших и раненых. Известно о 4 погибших из числа тюремных надзирателей.
Отмечается, что местные власти решают вопрос о возможности подключения военных к наведению порядка в тюрьме. На кадрах одного из местных телеканалов было показано, что у ворот исправительного учреждения сосредоточено большое количество сотрудников правоохранительных органов, а полицейский автобус, в котором находятся раненые заключенные, некоторые из которых лежат на полу, покидает территорию.