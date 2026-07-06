Через Азербайджан в Армению будут отправлены 30 вагонов с пропаном

Сегодня транзитом через Азербайджан в Армению из России будут отправлены 30 вагонов с пропаном.

Так, железнодорожный состав сегодня отправится со станции Баладжары.

Отметим, что до сих пор из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 35 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

В то же время к настоящему времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.