Налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 10,1%

За период с января по июнь 2026 года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в госбюджет поступило 8 млрд 842,7 млн манатов налогов, что на 217,7 млн манатов больше прогноза. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года налоговые поступления увеличились на 139 млн манатов, или на 1,6%.

Налоговые поступления от ненефтегазового сектора составили 7 млрд 67,4 млн манатов, и в бюджет сверх прогноза было выплачено 199,4 млн манатов. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года налоговые поступления от данного сектора выросли на 645,8 млн манатов, или на 10,1%.

В январе-июне 2026 года поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование составили 3 млрд 422,7 млн манатов, сверх прогноза было выплачено 189,9 млн манатов. Поступления от внебюджетных организаций превысили 2 млрд 244,9 млн манатов.

За этот же период поступления по взносам на страхование от безработицы составили 122,1 млн манатов, сверх прогноза было выплачено 6 млн манатов. Поступления от внебюджетных организаций превысили 92,5 млн манатов.

Объем поступлений по взносам на обязательное медицинское страхование превысил 517,1 млн манатов, сверх прогноза было выплачено 13 млн манатов. Поступления от внебюджетных организаций превысили 337,4 млн манатов.