Рассмотрение дела о дипломе экс-мэра Стамбула Имамоглу перенесли

Суд Стамбула перенес на 25 декабря рассмотрение дела о «поддельном» дипломе арестованного бывшего мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу.

Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Имамоглу 6 июня в пятый раз предстал перед судом по этому делу. Он неоднократно отвергал обвинения о поддельном дипломе, заявляя, что имеет оконченное высшее образование. В постановлении суда говорится, что заседание отложено до получения ответа на запрос по делу из Высшего административного суда Турции.

Прокуратура требует для Имамоглу до восьми лет и девяти месяцев лишения свободы за якобы имевшие место нарушения при переводе в 1990 году из вуза на Северном Кипре в Стамбульский университет, где он впоследствии получил степень магистра. Кроме того, сторона обвинения требует для него запрета на политическую деятельность.

Из обвинительного заключения следует, что учебное заведение Северного Кипра в 1990 году не признавалось Советом по высшему образованию Турции.

Отсутствие диплома о высшем образовании не позволяет гражданам республики баллотироваться на выборах президента. Имамоглу, арестованный в марте 2025 года по обвинению в коррупции, является кандидатом в президенты от оппозиционной Народно-республиканской партии.

Источник: ТАСС