Пашинян заявил о заинтересованности Армении в участии в ЕАЭС
Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе и в том, чтобы механизмы ЕАЭС работали.
Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.
«Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме. Я думаю, что это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС», - сказал он.
Источник: ТАСС
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