Пашинян заявил о заинтересованности Армении в участии в ЕАЭС

Армения заинтересована в дальнейшем участии в Евразийском экономическом союзе и в том, чтобы механизмы ЕАЭС работали.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе встречи с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

«Мы заинтересованы в нашем участии в ЕАЭС и заинтересованы в том, чтобы те механизмы, которые предусмотрены договором о ЕАЭС, работали в плановом режиме. Я думаю, что это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС», - сказал он.

Источник: ТАСС