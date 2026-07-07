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СМИ: Трамп намерен разрешить продажу Турции американских истребителей F-35

First News Media08:55 - Сегодня
СМИ: Трамп намерен разрешить продажу Турции американских истребителей F-35

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сообщит турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о том, что американские власти готовы разрешить продажу Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, пока остается неясным, каким именно образом Трамп намерен реализовать такой шаг и обойти запрет Конгресса на поставку F-35 Турции. Неназванные представители американской администрации предположили, что для запуска возвращения Турции в программу F-35 лидеры могут обменяться официальными письмами. Лидер США прибудет в Турцию 7 июля, где примет участие в саммите НАТО.

Как указывает издание, американские чиновники не исключили, что глава Белого дома еще может изменить свое мнение. В конце июня брюссельский портал Euractiv сообщал, что США могут вернуться к идее о продаже Турции самолетов F-35, если она откажется от своих комплексов С-400, но не будет возвращать их России, а продаст "третьей стране".

США исключили Турцию из своей программы F-35 в 2019 году за приобретение российских комплексов ПВО C-400. США мотивировали свое решение опасениями, что Турция сможет собрать информацию об уязвимости F-35 в отношении комплекса C-400, оперируя обеими системами в своих вооруженных силах.

Против передачи Турции самолетов F-35 также активно выступают Израиль, отношения которого с Анкарой деградируют, и союзник Турции по НАТО - Греция, которая также является историческим противником Анкары. Греция и Израиль утверждают, что передача Турции F-35 "нарушит региональный баланс сил".

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