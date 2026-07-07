Тиктокершу Dreamdoll Brii убили в салоне Lamborghini в США

Американская блогерша Dreamdoll Brii (настоящее имя — Брианна Джонсон), страница которой в соцсети TikTok насчитывает около полумиллиона подписчиков, была убита в салоне Lamborghini в результате стрельбы, еще два человека пострадали.

Об этом 6 июля сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию города Мирамар во Флориде.

«Согласно предварительному расследованию, жертвы ехали на ярко-зеленом Lamborghini Urus в западном направлении по бульвару Саншайн, когда автомобиль начал приближаться к перекрестку. В этот момент к водительской стороне подъехал белый седан и открыл огонь, ранив трех человек, находившихся внутри», — говорится в публикации.

В результате 21-летняя инфлюенсер была убита на месте, а двое находящихся с ней в салоне мужчин получили серьезные ранения и были доставлены в местную больницу в критическом состоянии. Личности пострадавших не разглашаются.

По факту произошедшего было начато расследование.

Источник: iz.ru